‘Essa eleição vai ser resultado da minha história’, diz Alex

Candidato a prefeito pela quarta vez em São Bernardo, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) aposta no legado eleitoral para vencer a disputa. “Essa eleição vai ser o resultado de minha história política”, afirmou em atividade de campanha na tarde de ontem na região dos bairros Silvina e Monta-nhão. Mais cedo, o prefeiturável iniciou a divulgação de seu nome com atividade de rua no Baeta Neves.

“A população sempre me proporcionou a maior votação de vereador na cidade e mais de 30% dos votos para prefeito. Toda eleição tem sua história, e a que tenho na memória foi a passada (para deputado). Sou muito grato. Tive a maior votação da minha história e a maior votação (de um deputado federal) em São Bernardo, em São André e São Caetano. Tenho orgulho, sempre tive chances de ganhar sem apoio da máquina pública, de governador e presidente”, declarou.

O prefeiturável lembrou que conquistou 196.866 votos para deputado federal e, em 2016, ano em que disputou com Orlando Morando (PSDB), acabou derrotado no segundo turno com 40,06% dos votos, ante os 59,94% do tucano. Quatro anos mais tarde, não concorreu ao Paço e endossou apoio a Morando. As outras duas disputas, nas quais foi vencido, ocorreram em 2008 e 2012. Este desempenhos, segundo Alex, justificam o “resultado” da própria “história política”.

CRÍTICAS

Indagado pelo Diário sobre qual a avaliação do processo de impeachment do prefeito Orlando Morando (PSDB), votado na Câmara na quarta-feira e arquivado pela maioria dos vereadores (18 a quatro), Alex afirmou ser “página virada” e minimizou as cinco abstenções dos vereadores de sua base: Lucas Ferreira (PL), Eliezer Mendes (PL), Julinho Fuzari (Cidadania), Pery Cartola (Cidadania) e o candidato a vice-prefeito Paulo Eduardo (PL). “Entenderam ser um processo que demandaria melhor avaliação”, relativizou.

Ainda durante a agenda, o prefeiturável disse que seu plano de governo foi construído com “mais de 15 mil colaborações da população”. Para o candidato, “São Bernardo precisa ter serviços públicos à altura de uma grande cidade”.

Alex Manente frisou a preocupação sobre São Bernardo se transformar em “cidade-dormitório”, por falta de incentivos fiscais à atividade econômica.

Outra frente que dever ser atacada é a da Saúde, segundo o candidato, pois “há muitas dificuldades”. A segurança é outro ponto nevrálgico apontado pelo prefeiturável. “A Prefeitura tem de chamar para si a responsabilidade.”