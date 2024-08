Futebol em família! Neymar posta vídeo treinando com Davi Lucca: Parece fácil, mas não é

Da série, levando filhos para o trabalho, Neymar Jr. levou seu filho mais velho, Davi Lucca, para jogar futebol e treinar com ele no centro de treinamento do Al-Hilal, na Arábia Saudita, nesta sexta-feira, dia 16.

No vídeo postado no Instagram, o jogador mostrou como foi passar o treino para o herdeiro e colocou na legenda um pouco do que ensinou para Davi:

Hoje o Davi aprendeu um pouco do significado de dedicação e repetição. Parece fácil mas não é ? tomei muitos beliscões do meu pai no pé e doía hein, até chorava ? mas hoje eu sei o que significou aquele momento pra mim!!Te amo Filho, sempre vou querer o seu melhor EM TUDO!

Acho que o Davi tem um ótimo professor, não é mesmo?