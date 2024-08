Inmet emite alerta vermelho para baixa umidade no Centro-Oeste e Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho, de grande perigo, de baixa umidade para os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O instituto alertou, em boletim informativo, que a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 12% em áreas destes Estados.

De acordo com o Inmet, há "grande risco" de incêndios florestais e perigos à saúde humana.

As áreas afetadas pelo alerta são centro-sul mato-grossense, leste de Mato Grosso do Sul, centro norte de Mato Grosso do Sul, sudeste mato-grossense, Araçatuba, São José do Rio Preto, sul goiano, pantanais sul mato-grossense, sudoeste mato-grossense, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.