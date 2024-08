Matthew Perry teve reação adversa ao ter droga injetada no corpo semanas antes da morte

A causa da morte de Matthew Perry segue reverberando o mundo todo! Após a prisão do assistente pessoa, dois médicos e uma traficantes de drogas, mais detalhes sobre os últimos dias de vida do astro de Friends estão vindo à tona.

De acordo com o TMZ, Perry teve uma reação adversa ao ter dose de cetamina injetada em seu corpo duas semanas antes da morte. Segunda a declaração, o médico fornecedor da tal droga, Dr. Salvador Plascencia, uma das pessoas detidas na investigação da morte, viu Matthew congelar (início de uma overdose) e disse ao assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa:

Não vamos fazer isso novamente.

Dr. Salvador Plascencia era o responsável por prescrever cetamina e precisava do auxílio de outro médico para monitorar o corpo do intérprete de Chandler Bing. O outro médico, por sua vez, se aproveitava da situação:

Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar, dizia.

Perry chegou a gastar 55 mil dólares, quase 330 mil reais, em cetamina nos meses anteriores. Os médicos cobravam dois mil dólares por frasco, sendo que no mercado custava 12 dólares. Em 28 de outubro de 2023, data da morte do astro, outra dose foi injetada e quem a administrou foi justamente o assistente pessoa, Kenneth Iwamasa - que trabalhava com Matthew há 25 anos e vivia na mesma mansão.