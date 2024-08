Colégio Arbos termina Norway Cup com prata

A delegação do Colégio Arbos que foi à Noruega para a disputa da Norway Cup de handebol regressou ao Grande ABC com o segundo lugar mais alto do pódio, conquistada pelo time masculino sub-14 na Série Prata. Com 37 atletas ao todo, o colégio também formou equipes sub-15 feminino e sub-16 masculino.

“Competir em um campeonato na Europa, sendo a Noruega um país com forte tradição em handebol, ofereceu aos alunos a chance de enfrentar equipes de alto nível e experimentar um estilo de jogo diferente, o que pode ter sido um desafio estimulante”, explica o técnico Vladimir Pereira Ribeiro. Na Olimpíada de Paris, foi a Noruega quem faturou a medalha de ouro na categoria feminina, e eliminou a Seleção Brasileira, ainda nas quartas de final.

Além dos compromissos dentro de quadra, os estudantes conheceram locais turísticos do país europeu, como o Nobel Peace Center, onde, anualmente, é entregue o Prêmio Nobel da Paz, a prefeitura de Oslo e o Museu Munch, onde se encontra o quadro O Grito.

De acordo com a técnica do time feminino, Flávia Costa Gomes, a experiência na Norway Cup foi enriquecedora. “Ganhamos muito nesses dez dias em cultura e aprendizados do handebol. Não tenho palavras para descrever o quão importante foi a nossa ida até lá. Os alunos voltaram gigantes. Gigantes como pessoas, gigantes como atletas”, destacou ela.