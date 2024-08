Mais uma! Karina Bacchi tem nova vitória em processo de paternidade de Amaury Nunes

Parece que algumas coisas andam bem difíceis para Amaury Nunes! O ex-jogador que luta na justiça para ser reconhecido como pai socioafetivo de Enrico, filho de Karina Bacchi, sofreu uma nova derrota no tribunal.

De acordo com o jornal O Dia, Amaury foi derrotado na primeira instância do processo. Após o resultado, ele recorreu da sentença e, na última terça-feira, dia 13, saiu a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, negando novamente o pedido.

Segundo a juíza da vara da família, a criança, de apenas sete anos, seria muito novo para deliberar sobre o assunto.

Vale lembrar que Enrico foi concebido antes de Karina Bacchi se envolver com Amaury, por meio de uma fertilização in-vitro. O ex-jogador não vê a criança a mais de dois anos.

Mesmo com a segunda derrota, Amaury ainda pode recorrer em mais duas instâncias, são elas o STJ e STF.