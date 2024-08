Imigrantes e Anchieta acumulam trânsito; veja quais trechos

Segundo último boletim da Ecovias, na noite desta quarta-feira (14), o tráfego se encontra congestionado aos motoristas que trafegam nas rodovias Anchieta e Imigrantes. De acordo com nota da concessionária os pontos de trânsito são resultado de um 'alto fluxo de veículos'.

Na Imigrantes, para quem desce ao Litoral, a atenção se volta entre o km 68 e 70. Já na Anchieta, a preocupação é para quem viaja rumo à Capital.

Por lá, o congestionamento parte do km 64 ao km 62 e do km 20 ao km 17.

Apesar da situação, o tempo segue encoberto e a visibilidade boa.

INTERDIÇÃO

Em informe, a pista Sul da Via Anchieta será interditada nos períodos de 12 a 15 e de 26 a 29 de agosto, das 20h às 5h. Durante os bloqueios, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes.

A ideia da concessionária é que a pista Norte da Anchieta seja interditada aos sábados, nos dias 17 e 24 de agosto, das 9h às 18h. Durante os bloqueios da pista Norte da Via Anchieta, o motorista poderá utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. A subida da serra será realizada apenas pela pista Norte da Imigrantes. Quando a pista Norte estiver interditada, o motorista poderá utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. A programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas e/ou operacionais.