Em documentário, Adriane Galisteu revela que doença autoimune a impediu de ter mais filhos

Revelou tudo! Adriane Galisteu compartilhou momentos delicados na série documental Barras Invisíveis, que estreou na última terça-feira, dia 13, no Universal+. A apresentadora revelou no primeiro episódio que, devido um diagnóstico de otosclerose, uma doença autoimune que pode levar à perda total da audição, ela foi impedida de ter mais filhos.

A otosclerose é hereditária e degenerativa, e os hormônios femininos da gravidez podem acarretar para que a audição seja comprometida, conforme explica o médico de Galisteu no documentário. Nas câmeras, a apresentadora compartilhou sua angústia com a condição:

- Se isso for real, porque assim alguns médicos seguem essa linha e outros não. Se isso for real, eu nem quero ficar grávida, porque eu não quero correr o risco de perder o outro ouvido? Eu não posso arriscar pelo tempo, pelo meu trabalho e pela minha saúde. Eu me sinto muito bem para gerar um filho e ser mãe de novo, me sinto inteira para isso. Apesar de ter 50 [anos de idade], eu juro que estou falando sério.

A loira não esconde sua vontade de ser mãe mais uma vez, tanto que confessou que se não fosse pela doença, já teria engravidado novamente:

- Eu me conheço muito bem, se eu não tivesse passado por isso eu já teria ficado grávida, pelo menos mais um filho eu teria. Eu dou um passo para frente e dois para trás. Por quê? Por causa dessa questão, eu já falei com alguns médicos, não tem uma ordem. Tem gente que perde a audição em um ano e tem gente que perde em 30 anos, e eu não sei como vai ser.

Durante o documentário, o público pôde acompanhar uma conversa da apresentadora com seu ginecologista, especializado em terapia hormonal. Durante o bate-papo dos dois, Adriane afirma que enfrentava problemas com sua libido:

- É mais preguiça de começar? O celular me atrapalha na hora de começar, chego na cama começo a ver TikTok, olha não sei o que, vai rindo e mostra besteira, dorme! Ai o marido está fazendo a mesma coisa e está desandando o bolo.

Apesar disso, a loira revelou que ainda não desistiu de ser mãe novamente e que se sentiu inspirada por outra famosa para fazer esse sonho acontecer, apesar do maridão, Alexandre Iódice, não gostar tanto da ideia:

- Claudia Raia me provou que dá!

Alexandre explicou que prefere curtir a fase do filho mais velho, ao invés de ter que fazer tudo de novo:

- Eu estou resolvido com um filho só! Carrinho de bebê, mamadeira e fralda... Eu prefiro pegar ele e ir viajar! Conhecer o mundo.

Um dos tópicos abordados no documentário, foi a relação da apresentadora com o piloto Fórmula 1, Ayrton Senna. Galisteu revelou que gostaria de falar com a irmã do piloto, Viviane Senna, e deixou claro que não possui nenhum tipo de contato com a família dele:

- Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá.

Vale lembrar que a família de Ayrton Senna não aceitava o relacionamento dele com Adriane, e que, inclusive, ela não pôde se sentar perto do caixão do automobilista durante o velório e nem mesmo apareceu no documentário do Globoplay feito sobre a vida dele.