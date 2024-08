André do Viva faz alarde, mas abandona candidatura a prefeito

Antes de as convenções partidárias homologarem seu nome como candidato a prefeito de Santo André, o comunicador André Ribeiro, popularmente conhecido como André do Viva (PRTB), afirmava em alto e bom som que seu projeto não seria abortado e que não abriria mão da disputa majoritária. No entanto, pouco mais de uma semana após a realização da convenção partidária no estúdio do canal Viva ABC, no bairro Assunção, André abortou a intenção de fazer frente aos adversários na urna. “Não temos estrutura”, reclamou em vídeo divulgado por meio do WhatsApp.

A chapa puro-sangue, agora desfeita, era composta com o advogado Marcelo Diniz, como vice.

André, acompanhado por Diniz, iniciou a gravação comunicando a “suspensão do nosso projeto, haja vista que fizemos uma avaliação. Não temos estrutura nenhuma. O PRTB não oferece fundo partidário” reclamou.

Alegando estar em uma “partido pequeno” e “avaliando outras campanhas com grandes estruturas”, disse que sua candidatura era de “questionamento”, mas que o caminho a ser seguido será o de continuar na área da comunicação.

“Reavaliamos e entendemos que o projeto poderia ser mais bem estruturado. Infelizmente, reavaliamos que o projeto poderia ser mais bem estruturado. Infelizmente não conseguimos, e isso atrapalha um pouco. Vamos seguir lutando por Santo André com novos projetos”, declarou Diniz.

André fez questão de ressaltar que a decisão foi “democrática” e apoiada pelo grupo político.

CONVENÇÃO

No ato político para homologação da chapa, realizado no dia 5, último dia do prazo para oficialização dos nomes, André, Diniz e um representante do PRTB realizaram a convenção.

Na ocasião, André compartilhou, também por vídeo distribuído por meio das redes sociais, como desejava construir sua candidatura até o primeiro turno das eleições, em 6 de outubro, demonstrando confiança no projeto. “É um time simples, mas eu acredito sempre que Davi pode sim derrotar Golias. Sem estrutura, sem fundo partidário, mas com muita vontade”, disse.

André disputou as eleições em 2022 como candidato a deputado federal e obteve 21.114 votos.