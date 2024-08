Lula vai hoje a evento de revista na CNI e encontra ministros e empresários no Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, irá à sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, para participar de evento da revista Carta Capital nesta quarta-feira, 14. Também receberá empresários do ramo farmacêutico no Palácio do Planalto, onde devem ser anunciados investimentos do setor no Brasil.

Os compromissos estão na agenda oficial do presidente. Leia a lista a seguir:

9h30 - participação no evento Diálogos Capitais, da revista Carta Capital, na sede da CNI, em Brasília;

11h - reunião com o ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman Benjamin, no Palácio do Planalto;

11h30 - reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Palácio do Planalto;

15h30 - reunião com representantes da indústria farmacêutica para anúncio de investimento, no Palácio do Planalto;

17h - reunião com a ministra da Gestão, Esther Dweck, no Palácio do Planalto.