Taylor Fritz é surpreendido e cai na estreia em Cincinnati em dia duro para favoritos

Taylor Fritz foi até as quartas de final do Torneio de Cincinnati na temporada passada. Caiu diante do campeão Novak Djokovic. Nesta terça-feira, o tenista americano foi surpreendido e eliminado logo na estreia, em dia complicado para os cabeças de chave.

Fritz entrou em quadra com enorme favoritismo diante do compatriota Brandon Nakashima, que entrou na competição como convidado. Mas não esperava que o rival de 23 anos jogasse tão bem e o eliminasse em três sets, parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/4) após 2h19.

Mesmo sendo o 11º favorito em Cincinnati, Fritz não conseguiu se impor e o primeiro set foi igual até 4 a 4, quando Nakashima quebrou e depois sacou para fechar em 6 a 4. O saque fez a diferença, pois Fritz sequer teve chances de quebra na primeira parcial.

O segundo set foi igual até 5 a 4, quando Fritz devolveu o 6 a 4 em sua primeira quebra na partida, levando a definição ao terceiro set. Novamente em parcial extremamente igual, a definição acabou no tie-break sem nenhum tenista com chances de fechar.

E Nakashima abriu muito bem a parcial decisiva, logo emplacando três pontos seguidos para subir para 5 a 2. Não permitiu que Fritz reagisse e fechou em seus serviços com 7/4, avançando à segunda fase.

Outro favorito que se despediu na estreia foi o francês Ugo Humbert, cabeça de chave 13, superado pelo australiano Jordan Thompson, parciais de 6/3, 3/6 e 6/7 (4/7). Já Ben Sheldon (12º cabeça) precisou de dois tie-breaks para bater Reilly Opelka, com 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3).

Sofrimento também para o italiano Lorenzo Musetti (14º). Diante do chileno Nicolás Jarry, a vitória só veio no terceiro set, parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Com a ausência do atual campeão, Novak Djokovic, os olhares estarão no líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que encara o americano Alex Michelsen nesta quarta-feira. Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas também estarão em quadra.