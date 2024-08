Localiza amplia prejuízo líquido para R$ 570 mi no 2º trimestre

A Localiza&CO registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 570 milhões no segundo trimestre de 2024. Com isso, ampliou em mais de seis vezes o prejuízo de R$ 89 milhões reportado no mesmo período do ano passado.

Entre as impactos negativos, a companhia destaca os R$ 936 milhões de aumento na depreciação de carros e outros, pela revisão das estimativas de valor líquido de venda. Cita também o efeito de R$ 103 milhões vindo da tragédia no Rio Grande do Sul. A companhia teve cerca de 2,6 mil carros, oito agências de aluguel e duas lojas de seminovos afetados pela crise climática.

O Ebitda consolidado totalizou R$ 2,349 bilhões, estável na comparação anual, considerando o ajuste a valor recuperável do ativo e os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. A margem Ebitda consolidada ficou em 54,3% ante 70,1% um ano antes.

Entre abril e junho, a receita líquida consolidada da Localiza registrou avanço anual de 32,2%, totalizando R$ 9,049 bilhões. Na divisão Aluguel de Carros, a receita líquida somou R$ 2,2 bilhões, 16,1% acima do mesmo período de 2023, resultado do crescimento de 3% no número de diárias e do aumento da diária média, segundo a companhia.

Já a receita de Seminovos atingiu R$ 4,719 bilhões no trimestre, aumento de 43,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do maior volume e preço de venda.

No trimestre, a companhia estima impacto de cerca de R$ 9 milhões em perda de receita, em função das enchentes no Rio Grande do Sul.