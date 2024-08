BYD é a primeira marca a oferecer carro elétrico para PCD

A BYD do Brasil é a primeira marca do país a oferecer condição especial de compra de veículos 100% elétricos para PCD (Pessoas com Deficiência). A marca oferece isenções e descontos para os modelos da família Dolphin Mini. A BYD se torna, assim, a pioneira na promoção de acessibilidade de pessoas com deficiência à mobilidade sustentável.

Para quem for comprar o modelo Dolphin Mini preto de quatro lugares, o valor final fica em R$ 99,8 mil. O modelo Dolphin Mini de cinco lugares sai de R$ 119,8 mil por R$ 101,8 mil em todas as cores disponíveis, fazendo com que a eletrificação seja realmente abrangente para a população brasileira.

Além disso, os modelos contam com a oferta de um carregador wallbox grátis, um benefício para garantir a tranquilidade de poder carregar os veículos 100% elétricos em casa.

“Construir sonhos é incluir todo mundo. A BYD é uma marca que está constantemente investindo em popularizar os carros elétricos no Brasil e tornar acessível a mobilidade sustentável. Esta é mais uma conquista que a marca traz ao país, pensando sempre nos consumidores”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD do Brasil.

Para mais informações de como comprar o carro com o desconto, basta procurar uma das mais de 120 concessionárias BYD espalhadas pelo país.