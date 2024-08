Candidato à reeleição na prefeitura de Fortaleza declara que patrimônio encolheu

O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que concorre à reeleição, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio menor do que possuía há quatro anos, quando foi eleito pela primeira vez. No início do mandato, em 2020, os bens do político somavam R$ 1,5 milhão. Este ano, Sarto declara ter R$ 1,1 milhão em bens.

Estão inclusos dois apartamentos no bairro nobre da Aldeota, na região norte da capital cearense, e uma casa em Jacareacanga, no oeste da cidade. Além disso, o político afirma ter R$ 66 mil distribuídos entre participações societárias de uma clínica odontológica e uma cooperativa de crédito.

De 2020 para cá, o registro do político na Justiça Eleitoral indica que seu patrimônio encolheu em dois itens. Ele não tem mais um apartamento no município de Aquiraz, no litoral cearense, com valor estimado em R$ 602,2 mil, à época. Além disso, ele possuía uma caminhonete Toyota Hilux, cujo valor era de R$ 209 mil. Ele é aliado de primeira hora do ex-ministro e ex-candidato à presidência, Ciro Gomes (PDT)

A pesquisa AtlasIntel da última quinta-feira, 8, mostrou um cenário de empate técnico entre quatro candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O deputado federal André Fernandes (PL) lidera numericamente as intenções de voto para a capital do Ceará com 22,8%, seguido de Evandro Leitão (PT) com 22,5%, do atual prefeito Sarto, com 22,4%, e Capitão Wagner (União), com 19,8%.