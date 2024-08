Bruno Gouveia, do Biquíni, viajou um dia antes no avião que caiu em Vinhedo

O cantor e compositor Bruno Gouveia, vocalista do Biquíni, relatou ter viajado no ATR-72-500 da Voepass 24 horas antes da aeronave ter caído em Vinhedo, cidade da região de Campinas, no Interior de São Paulo. O acidente vitimou 62 pessoas e uma cachorrinha.

O relato, publicado no perfil pessoal e da banda no Instagram. demonstra também a empatia do cantor com os profissionais no comando da aeronave, da equipe de bordo e também com as vítimas do trágico acidente.



Confira o relato na íntegra:

“Viajar de avião faz parte de nossa rotina. Entre diversas companhias aéreas, muitas vezes aproveitamos os longos voos e conversamos com a tripulação. Alguns já foram a nossos shows como nossos convidados. São pessoas que trabalham todos os dias visando à segurança e à nossa chegada ao destino, sãos e salvos.



Na sexta feira um ATR72 da Voepass caiu em São Paulo. Tão logo soube, fui checar o prefixo e descobri que, na véspera, eu havia feito uma viagem de São José do Rio Preto para Guarulhos exatamente nesta mesma aeronave. Oito rotas depois, e em um pouco mais de 24 horas, ela veio a cair. ??Passado um dia do acidente, pegamos um outro voo da Voepass, desta vez de Guarulhos para Ribeirão Preto. O voo saiu atrasado. Perder uma aeronave mexe muito na readequação da malha aérea. Pensei na tripulação também, precisando seguir com os voos, com a dor de terem perdido amigos e colegas.



O ATR é um avião muito seguro, por sinal, e não estávamos aflitos com a situação, mas percebemos, entre risos nervosos e comentários, a tensão dos passageiros. E ali, impávidas, estavam as comissárias, piloto e co-piloto. O voo foi tranquilo, furamos as nuvens negras que cobriam a cidade e o sol brilhava forte na janela. Um voo normal como tantos outros que acontecem a cada dia.



Sentimos muito pelo acidente acontecido com tantas famílias embarcadas e aproveitamos também para dar condolências à equipe. Numa companhia aérea pequena como a Voepass, as tripulações todas se conhecem. É um grupo cujo trabalho deve seguir, mesmo com todo choque e tristeza. E era isso que eles estavam fazendo, contendo suas emoções e nos levando para mais um show. ?

Fica aqui a nossa solidariedade e nossos pêsames a todos atingidos por esta queda.”