Morte de passageiro no Metrô de SP: o que se sabe e o que ainda falta saber

A Polícia Civil investiga a morte do passageiro Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno, de 35 anos, na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás, após ele ficar preso entre a porta da plataforma e o trem.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, a ocorrência foi registrada por volta das 8h desta terça0feira, dia 6.

O passageiro morreu após ficar preso entre a porta da plataforma e o trem. Segundo a equipe de segurança da estação, a vítima foi encontrada caída junto aos trilhos com ferimento na cabeça e sem sinais vitais.

A vítima foi identificada como Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno. Morador da cidade de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, ele era casado e tinha três filhos.

O pai, Lourivaldo dos Santos, disse que o rapaz trabalhava como repositor e estudava Educação Física. "Ele dava aulas (de natação) na escola, para o pessoal da empresa", disse em entrevista à imprensa, após prestar depoimento à polícia.

Como estão as investigações?

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia do Metropolitano (Delpom), que requisitou perícia e aguarda os laudos solicitados para análise.

Segundo a polícia, a concessionária entregou as imagens feitas por câmeras da estação. Entretanto, o vídeo não tem som, mostra apenas o corredor da plataforma e o tumulto dos passageiros. Uma perícia será feita para averiguar se o equipamento tem avisos sonoros e visuais e se eles estavam funcionando.

O corpo da vítima já passou pelos exames pertinentes no Instituto Médico-Legal (IML), que liberou a declaração de óbito para os familiares.

O que disse a concessionária?

A ViaMobilidade, empresa que opera a Linha 5-Lilás, afirmou que presta apoio aos familiares e que vai intensificar as medidas de segurança.

A concessionária também disse lamentar "profundamente a morte de um passageiro", mas afirmou que ele tentou entrar no vagão "mesmo após todos os avisos visuais e sonoros" e que, por isso, "acabou ficando retido no espaço entre as portas do trem e da plataforma".

A empresa informou ainda no comunicado que vai intensificar os avisos sonoros e a comunicação visual nos trens e estações com recomendações de segurança.

Como funcionam as portas de plataforma?

A Linha 5-Lilás tem portas de plataforma em todas as suas estações desde 2022. A Linha 4- Amarela, também operada pela ViaMobilidade, usa o mesmo sistema de segurança, assim como a Linha 15-Prata (monotrilho).

As portas funcionam com um sistema chamado Plataform Screen Door (PSD), que evita a queda de passageiros ou objetos no lado da via através da instalação de paredes fixas e portas automáticas entre a plataforma e a via. As PSD são sincronizadas com a abertura e fechamento das portas do trem.

Equipamento semelhante também está presente em estações da Linha 4-Amarela, 2-Verde e em processo de instalação na Linha 3-Vermelha.