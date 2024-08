Charge - 13 de agosto de 2024

Após avanços nas linhas 20-Rosa e 14-Ônix, o Grande ABC poderá ter uma nova alternativa para o transporte público por trilhos, já que São Bernardo e Diadema podem ser contempladas com um dos modais da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Um estudo preliminar do governo do Estado, realizado por meio Secretaria dos Transportes Metropolitanos, detalha as 21 estações da Linha 25-Topázio, sendo seis delas nos municípios da região.

Em São Bernardo, a Linha 25-Topázio terá três estações, sendo elas Independência, Álvaro Guimarães e uma que leva o nome da cidade. Em Diadema, estão previstas as paradas Apae Diadema, Vila Conceição e Casa Grande. No total, a demanda estimada para as seis estações da região é de 167 mil passageiros por dia, representando 27% da movimentação do modal completo, que chegará a 616 mil pessoas diariamente.