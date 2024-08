São Bernardo e Diadema podem ter estações da CPTM, diz estudo

Após avanços nas linhas 20-Rosa e 14-Ônix, o Grande ABC poderá ter uma nova alternativa para o transporte público por trilhos, já que São Bernardo e Diadema podem ser contempladas com um dos modais da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Um estudo preliminar do governo do Estado, realizado por meio Secretaria dos Transportes Metropolitanos, detalha as 21 estações da Linha 25-Topázio, sendo seis delas nos municípios da região.

Em São Bernardo, a Linha 25-Topázio terá três estações, sendo elas Independência, Álvaro Guimarães e uma que leva o nome da cidade. Em Diadema, estão previstas as paradas Apae Diadema, Vila Conceição e Casa Grande. No total, a demanda estimada para as seis estações da região é de 167 mil passageiros por dia, representando 27% da movimentação do modal completo, que chegará a 616 mil pessoas diariamente.

As informações estão dispostas em um dos produtos para elaboração do Pitu (Plano Integrado De Transportes Urbanos) 2040 da Pasta. Em documento publicado este ano, intitulado “Contratação de Consultoria Técnica Especializada para a Elaboração do Plano Integrado de Transporte Urbano da Rmsp Pitu 2040”, é citado que a nova linha substitui o Arco Sul, já que possui traçado similar, passando por Embu das Artes e Capital, além de São Bernardo e Diadema (a lista de estações projetadas pode ser vista abaixo).

Com custo estimado de R$ 34 bilhões e previsão para conclusão apenas para depois de 2040, a Linha 25-Topázio deverá ter intervalos de apenas três minutos em horário de pico, demanda de 2.100 passageiros/km e extensão total de 34 quilômetros.

O Pitu 2040 tem como objetivo desenvolver, para os próximos 20 anos, a política de mobilidade do Estado para a Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a definição da rede de transporte público de passageiros para atender às necessidades de deslocamentos urbanos e os investimentos e ações necessários para implantação desta política. O Pitu é um processo permanente de planejamento estratégico, cuja metodologia e técnicas empregadas visam proporcionar reciclagem e atualizações periódicas.

LINHA 14

Em abril, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) havia anunciado a reativação da Estação Pirelli, em Santo André, que está sem funcionamento desde 2006. De acordo com Tarcísio, o estudo de engenharia terá duração de 18 meses e vai determinar o prazo exato para a conclusão das obras. “Nosso objetivo é atender inicialmente à Linha 10-Turquesa e no futuro atender possivelmente à Linha 14-Ônix, já que temos o projeto de fazer essa linha saindo daqui de Santo André e integrar importantes áreas como a Zona Leste de São Paulo e Guarulhos”, declarou o governador.

No anúncio, a expectativa era de que a nova linha – chamada ABC – ligasse Santo André ao bairro Bonsucesso, em Guarulhos. Segundo o Pitu, porém, haverá ainda mais três paradas no trecho da região, sendo elas Vila Marina, possivelmente em Santo André, e Brasília e São Bernardo – que pela nomenclatura similar deve ligar as linhas 14 e 25. A previsão é de 194 mil passageiros diariamente nas quatro estações.

Sobre a Linha 20-Rosa do Metrô, que passará pela região, em maio, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que tem o desejo de iniciar as obras do modal – o mandato termina em 31 de dezembro de 2026. Segundo o chefe do Executivo, o Estado procura terrenos na região para implementar o pátio de manobras e manutenção dos trens.

O Metrô estima que a Linha 20-Rosa terá extensão de 33 km, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro da Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo.