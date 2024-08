Catalá mantém confiança apesar de revés no Sul

Mesmo classificado antecipadamente à segunda fase da Série C do Brasileiro, o São Bernardo FC ainda busca a liderança geral, mas a derrota por 3 a 0 para o São José-RS no sábado (10) complicou a missão.

O técnico Ricardo Catalá escalou uma equipe mista para a partida, sem a presença de pilares do elenco, como o goleiro Alex Alves, os zagueiros Helder e Alan Santos e o lateral-direito Hugo Sanches. Mas, para o treinador, mesmo com as alterações, o Tigre poderia ter “feito mais” para bater o lanterna do torneio. “Penso que mesmo com condições adversas do gramado, perfomamos aquém daquilo que normalmente produzimos. Não competimos, e não soubemos jogar o que era necessário. Uma equipe madura como a nossa deve saber se comportar em qualquer cenário”, explicou.

O time gaúcho tinha apenas uma vitória no campeonato até encontrar o São Bernardo FC e, apesar do revés, Catalá garante que o tropeço não afetará em nada a confiança do elenco na sequência. “Sabemos exatamente por que fomos derrotados, e nenhum de nós permitirá uma versão como a que apresentamos contra o São José. Temos essa semana para nos organizar e voltar a competir da melhor forma”, declarou o técnico.

Com o resultado, o Tigre caiu para a quarta colocação, com 32 pontos. Porém, os resultados dos rivais ajudaram o time do Grande ABC, já que nenhum dos primeiros cinco colocados venceu na rodada. Assim, o Aurinegro segue três pontos atrás do líder Botafogo-PB.

Para o penúltimo compromisso da primeira fase, o São Bernardo viaja até Sergipe, onde no domingo (18) vai encarar o Confiança, 12º colocado (19), às 19h.