BC não viu motivos para intervir no câmbio; não significa que não vamos atuar, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 12, que não há um problema de liquidez no mercado à vista de câmbio. Ressaltando a mensagem de que o BC só fará intervenções em caso de disfuncionalidade, Galípolo comentou que a autoridade monetária ainda não viu motivos para agir no câmbio.

Ele ponderou, contudo, que isso não significa que o BC seguirá sem fazer intervenções, além das operações de rolagem via swap. "Pela janela da disfuncionalidade, o BC não viu motivos para intervir no câmbio ... Isso não significa que não vamos atuar", declarou o diretor do BC durante o Warren Institutional Day, evento da Warren Investimentos.