Região volta com apenas um bronze das Olimpíadas

A delegação brasileira chegou para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com 25 atletas que nasceram ou realizaram seus treinamentos no Grande ABC, equivalente a quase 10% do total de 276 competidores nacionais. Destes, porém, somente uma, a levantadora da seleção de vôlei Macris, voltou com uma medalha: o bronze conquistado com uma vitória sobre a Turquia.

“A gente entregou tudo, com toda nossa energia e dedicação. A medalha é de grande importância para o País. A gente sabe do nosso potencial e da nossa capacidade. A gente entregou tudo, unidas e focadas, juntas, umas pelas outras”, disse a atleta.

O mesa-tenista Hugo Calderano passou perto, mas perdeu a disputa pela medalha de bronze – nunca um atleta de fora da Ásia ou da Europa havia chegado à fase de semifinais no torneio olímpico masculino do tênis de mesa. “Foi um resultado positivo, mas decepcionante”, resumiu.

Outros representantes da região vieram do atletismo (Izabela Silva, Jucilene Lima, Fernando Ferreira, Juliana Santos, Erik Cardoso, Felipe Bardi, Lucas Vilar, Paulo André e Lucas Carvalho), taekwondo (Caroline Santos, conhecida como Juma), tênis de mesa (Maria Clara Pacheco. as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, Vitor Ishiy e a suplente Laura Watanab), ginástica artística (o suplente Yuri Guimarães), boxe (Luiz Oliveira, chamado de Bolinha), skate (Giovanni Vianna e Raicca Ventura), basquete (Elio Corazza e George de Paula) e rúgbi (Marina Fioravanti).