Charge - 11 de agosto de 2024

O objetivo inicial do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) era pelo menos igualar o recorde histórico de medalhas em uma edição dos Jogos Olímpicos. Em vez disso, o desempenho do País caiu em Paris-2024 em relação à Olimpíada anterior, com 20 medalhas no total e menos da metade dos ouros, três – em Tóquio, haviam sido 21 medalhas e sete ouros. Ainda assim, o comitê comemorou o que considerou “um resultado brilhante”, escorado principalmente no desempenho das mulheres.

Além dos três ouros, conquistados por Beatriz Souza (judô), Rebeca Andrade (ginástica artística) e Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), o Brasil teve sete medalhas de prata e dez de bronze. Com isso, a campanha ficou abaixo em campeões olímpicos também na comparação com Rio-2016 (sete ouros) e Atenas-2004 (cinco), além de ter empatado com Pequim-2008 e Atlanta-1996. No quadro de medalhas, o