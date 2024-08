Kassab e Ramuth endossam apoio a projeto eleitoral de Penha Fumagalli

Penha Fumagalli (PSD), prefeita de Rio Grande da Serra e candidata à reeleição, recebeu apoio de Felicio Ramuth, vice-governador, e de Gilberto Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo e presidente nacional do PSD.

Com o endosso das lideranças pessedistas, Penha afasta qualquer ruído sobre os principais nomes da legenda estarem na base de outros nomes que também disputam a prefeitura rio-grandense.

“A Penha tem se esforçado muito, superado uma série de desafios e está preparada em dar a resposta que a cidade precisa para seus desafios”, disse Kassab em vídeo gravado e postado nas páginas oficias da prefeita nas redes sociais.

Ramuth, que também declarou apoio à correligionária em ato do PSD na cidade de São Paulo, lembrou da importância do trabalho conjunto. “Penha, continue contando com o Governo do Estado de São Paulo para que, juntos, possamos construir um Estado e uma cidade cada vez melhores”, declarou.

“Com o apoio dessas grandes lideranças vamos continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Rio Grande da Serra”, afirmou a prefeita e candidata Penha Fumagalli.

CHAPA

A chefe do Executivo rio-grandense, Penha Fumagalli, tem como companheiro na disputa pela reeleição o professor da rede estadual de ensino Pedro Campos (Republicanos). A definição ocorreu após diálogo com a base de apoio e lideranças partidárias, que entenderam ter alguém do partido do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na composição da chapa.

COALIZÃO

O grupo governista conta com 84 candidatos à vereança e sete partidos na coligação: PSD, Republicanos, Progressistas, PRTB, PV, PCdoB e PT.