Kleber Rosa, candidato em Salvador, responde às perguntas mais feitas no Google

Kleber Rosa é policial? É de qual partido? E quem é ele? Isso é que os soteropolitanos desejam saber quando escrevem o nome do candidato do PSOL à Prefeitura de Salvador na barra de buscas do Google.

Rosa é o segundo participante do Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que traz as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das dez principais capitais do País (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador mais usado no Brasil.

Confira a entrevista com Kleber Rosa:

Qual é o partido de Kleber Rosa?

Meu partido é o PSOL. Partido do Socialismo e Liberdade. Partido de Boulos, Sâmia, Érika Hilton.

Kleber Rosa é policial?

Eu sou investigador da Polícia Civil desde o ano 2000 e sou professor da educação básica, professor de sociologia, desde 1997, tendo sido efetivado no Estado em 2022. Portanto, compartilho essas duas funções de extrema importância para a garantia do direito democrático da nossa população.

Quais são as propostas de Kleber Rosa?

Dentre as diversas propostas, que são muitas, resolver o problema da mobilidade urbana de Salvador. É algo urgente considerando que nos últimos dez anos mais de 600 linhas de ônibus foram cortadas comprometendo de forma grave a qualidade de vida da nossa população, o direito da nossa população circular pela cidade em busca de serviços e lazer.

Quem é Kleber Rosa?

Eu sou antes de qualquer coisa um homem negro que me vi na condição de ativista desde cedo, que dediquei minha vida inteira à luta contra o racismo em tudo o que eu fiz desde o movimento estudantil secundarista, ainda com 16 anos, e depois na universidade. Dediquei meus estudos acadêmicos, minha curiosidade científica, a entender melhor o fenômeno do racismo.

Quem é o vice de Kleber Rosa?

Nossa vice é dona Mira. Dona Mira é uma mulher que fundou o movimento sem teto há mais de quarenta anos. É uma ativista da luta por moradia. É uma pessoa que é militante do movimento de mulheres, que é ativista do movimento negro, que compartilha muita semelhança comigo do ponto de vista da biografia e do compromisso com as lutas populares e com as causas mais sensíveis do nosso povo.

Uma curiosidade...

Olha, o que é curiosidade para os assinantes talvez não seja para mim. Eu desde garoto sempre gostei de esportes, então ainda hoje eu pratico skate . Eu gosto de andar de skate. Gosto de surfar também e tem um tempo que eu não pego onda, mas esses dois esportes ocupam um lugar na minha paixão que, de vez em quando, eu junto meu filho mais velho, Fidel, que tem 27 anos, e minha filha mais nova, que tem 12 anos e a gente vai 'domingar' aí andando pelas pistas de skate da cidade de Salvador.