Tigre poupa jogadores e leva 3 a 0 do São José-RS

Já classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e poupando jogadores, o São Bernardo FC foi derrotado ontem pelo São José-RS por 3 a 0, jogando no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, pela 17ª rodada da competição.

O Tigre parou em 32 pontos e perdeu uma oportunidade de encostar na liderança – o Botafogo-PB é o primeiro colocado, com 35 pontos, e joga hoje contra o Náutico, às 19h, fora de casa.

Se o time do Grande ABC estava tranquilo, do outro lado a equipe gaúcha estava desesperada pela vitória.

Com o resultado, chegou a nove pontos, quebrou uma sequência de dez jogos sem vitória, mas segue na última colocação e precisando de tropeços dos rivais que estão acima para ter chance de ficar na Série C.

Os gols foram marcados todos no segundo tempo. Jean Lucca abriu o placar, aos 18 minutos, João Ramos marcou contra, aos 23, e Rafael Carrilho fechou, aos 39.

O Tigre volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrenta o Confiança-SE, fora de casa, no Batistão, às 19h, pela 18ª e penúltima rodada.