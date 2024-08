Venda de tintas imobiliárias cresce 2,1% no 1º semestre

A indústria de tintas registrou um aumento significativo nas vendas de tintas imobiliárias no primeiro semestre de 2024, com um crescimento de 2,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este desempenho positivo reforça as expectativas do setor, que projeta um crescimento de 2,5% para o ano.

Segundo Luiz Cornacchioni, presidente-executivo da Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas), “as vendas de janeiro a junho deste ano demonstram um desempenho robusto, permitindo-nos manter uma expectativa moderadamente otimista para o segundo semestre de 2024. Todas as regiões do País registraram crescimento, com especial destaque para o Nordeste (3,6%), que teve um segundo trimestre particularmente positivo.”

O Centro-Oeste (3,2%) e o Norte (2,9%) também apresentaram expansões significativas, enquanto a Região Sul (1,9%), apesar dos desafios enfrentados devido à catástrofe ambiental recente, teve um desempenho acima do esperado. Já o Sudeste, que representa metade do mercado nacional, registrou um aumento de 1,3%.

Fatores como o aumento da confiança do consumidor, baixas taxas de desemprego e a crescente tendência a investimentos em melhorias residenciais têm impulsionado as vendas no varejo, que responde por mais de 70% do mercado de tintas imobiliárias no Brasil.

Além disso, o segmento de construções novas tem visto uma demanda crescente, impulsionada por investimentos em programas habitacionais e pela finalização de diversas obras residenciais e comerciais.

A Abrafati estima que o Grande ABC responda por cerca de 25% do total de tintas produzidas no Brasil.

Fabricantes importantes como Basf(Suvinil), AkzoNobel, Sherwin-Williams, Lukscolor, WEG Tintas/Paumar, Universo Tintas e Maxi Rubber têm fábricas na região.