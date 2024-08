‘Não queremos a volta do PT’, dispara Alex em crítica a Lula

Candidato a prefeito em São Bernardo, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), na última semana, destacou que a polarização entre os grupos bolsonaristas e lulistas não é saudável para o debate e tão pouco produtivo para a cidade, e, por isso, deve ser interrompido para o avanço dos debates dos problemas locais. “Não queremos a volta do PT”, frisou parlamentar sobre, o que segundo ele, é o desejo da população são-bernardense. A fala é uma crítica direta ao adversário eleitoral Luiz Fernando Teixeira (PT), deputado estadual e postulante ao Paço, e uma provocação também ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A dupla petista tem atuado em consonância para tentar vencer a eleição de outubro.

“O PT está mobilizado e tem interesse em São Bernardo. Trouxe ministros, o presidente e o vice-presidente. Eles querem voltar sem conversar com a população”, discorreu Alex Manente ao afirmar que, ao lado do seu vice, o vereador Paulo Eduardo (PL), tem construído um plano de governo pautado no diálogo e participação popular. “Acreditamos na melhoria dos serviços públicos”, disse.

Líder na pesquisa de intenção de voto, com 28,9%, Alex quer evitar a repetição da polarização nacional, entre apoiadores de Jair Messias Bolsonaro (PL), que tentam a apoia-lo, com os de Lula, inclinados à esquerda e com Luiz Fernando. “Não vamos entrar nessa guerra”, disse o deputado federal.

O levantamento que mostra Alex à frente dos concorrentes foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, ente os dias 27 e 30 de julho, com 740 eleitores de São Bernardo. O grau de confiança da medição de intenção de voto é 95%. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-02452/2024.

Para contrapor o projeto apresentado pelo PT, Manente aposta no “debate dos problemas da cidade dentro de nossas convicções ideologias”.

Para o prefeiturável, a Saúde está um “caos” e a Segurança com deficiências. “Vamos trabalhar para todos, com a certeza de que vamos diminuir a máquina pública, realizar terceirizações, fomentar a iniciativa privada, reduzir impostos e diminuir custos”, declarou.

Alex Manente também declarou que é preciso colocar fim à enraizada cultura de que o só porque o “presidente quer” determinada ação “vai acontecer”.

A coligação da chapa Alex Manente e Paulo Eduardo é composta por sete partidos:Cidadania, PSDB, PSD, PL, MDB, Progressistas e Solidariedade.

CALENDÁRIO

A campanha eleitoral tem início na próxima sexta-feira (16). O primeiro turno está programado para o dia 6 de outubro e, caso necessário, no dia 27 acontecerá a segunda rodada de votação.