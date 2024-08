Luiz Fernando vai ao MP e quer apurar pesquisas

Luiz Fernando Teixeira (PT), deputado estadual e candidato oposicionista à Prefeitura de São Bernardo, comemorou o crescimento – de 9,9% para 16,1% – em suas intenções de voto na comparação entre levantamentos do Diário/Paraná Pesquisas realizados em fevereiro (registrado no TSE sob protocolo SP-01969/2024) e em julho (SP-02452/2024). Porém, lamentou resultados “discrepantes” divulgados por outros institutos e foi ao Ministério Público com o objetivo de pedir uma investigação sobre a metodologia usada nessas sondagens. “Alex Manente (Cidadania) divulga pesquisas nas quais tem larga vantagem, o Marcelo Lima (Podemos) divulga levantamentos nos quais lidera e a Flávia Morando (União Brasil) faz a mesma coisa. Pesquisas com resultados totalmente divergentes”, reclamou Luiz Fernando, durante o podcast Política em Cena, do Diário. “Isso é um desrespeito ao eleitor de São Bernardo e uma tentativa de manipular a população”, prosseguiu o prefeiturável, poupando o Instituto Paraná das críticas. Para o prefeiturável, a “verdadeira pesquisa” é aquela realizada no dia da eleição.

Otimismo – 1

O Avante de Santo André acredita que a escolha da suplente de vereadora Silvana Medeiros (Avante) como postulante a vice-prefeita na chapa ao Executivo andreense a ser encabeçada pelo candidato governista Gilvan Junior (PSDB) vai impulsionar a votação proporcional do partido, que espera eleger ao menos três vereadores em outubro. “Com a indicação da Silvana, a chance de aumentar nossa bancada é muito grande”, comentou o também suplente de vereador Renato Barros, o Renatinho do Conselho (Avante).

Otimismo – 2

Atualmente, o Avante ocupa apenas uma cadeira no Legislativo andreense, com Almir Cicote, que se licenciou durante três anos e meio para comandar a Secretaria de Educação. O partido projeta para a eleição proporcional deste ano um quociente eleitoral na casa de 13 mil votos. Esta é, na visão dos avantistas, a quantidade mínima de sufrágios – entre nominais e de legenda – que um partido precisa receber para eleger ao menos um vereador sem depender de sobras.

Viagem no tempo

A Prefeitura de Diadema publicou, na terça-feira, edital nos atos oficiais da cidade para comunicar prorrogação e reajuste de contrato entre o município e a empresa AGH Serviços Médicos Ltda. para prestação de serviços no Hospital Municipal. Até aí nada de mais. O que chama a atenção é a data de vigência do contrato: de 2 de agosto de 2024 a 1º de agosto do mesmo ano. A não ser que, em Diadema, os ponteiros do relógio girem no sentido anti-horário, há alguma coisa errada...

Contagem regressiva

Guto Volpi (PL), prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, espera concluir na próxima quarta-feira a coleta de sugestões no site ribeiraopiresdofuturo.com.br. As contribuições deixadas na plataforma digital serão avaliadas e as aprovadas darão origem ao plano de governo do liberal.