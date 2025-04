A Polícia Civil de São Paulo realizou um voo pela vida. Equipe do SAT (Seriço Aerotático) foi acionada para trasladar um pulmão de um hospital da cidade de Sorocaba para uma unidade hospitalar na Zona Sul da Capital. O trajeto que por via terrestre poderia demorar mais de duas horas foi vencido em apenas 30 minutos. A agilidade só foi possível graças ao uso do helicóptero, normalmente empenhado em operações policiais.

A operação deve ser coordenada com os médicos. A agilidade e corrida contra om tempo são fundamentais para o sucesso da ação. Logo após constatada a morte cerebral do doador o receptor começa a ser localizado a partir de um robusto banco de dados. Localizado, os processo cirurgicos são iniciados para a retirado do órgão, enquanto em outra frente, a paciente que aguarda, mutias vezes por anos, pela doação é internado e prepararo para o tão esperado dia.

Pouco antes do fim dos procedimentos no doador, o helicóptero é acionado. Sem mesmo desligar os motores piloto e copiloto aguardam o emabrque do órgão. A missão não pode falhar e deve ser coronometrada para atingir o objetivo principal, o de garantir a manutenção de uma vida.

O receptor, um homem de 69 anos, internado em um hospital da Vila Conceição, na Capital, recebeu o pulmão dentro do prazo e em condições de ser transplantado. Não há informações sobre as condições de saúde do paciente. A identidade de doador e receptor são mantidas em sigilo.

Todo o processo logístico de transporte e de atuação médica ocorreu no 19, mas as informações foram divulgadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo), apenas neste sábado (26).

No comando da aeronave estava o piloto João Eduardo Felipe. Ao seu lado, a copilota Ana Carolina Del Pichia, a primeira mulher a pilotar um helicóptero da Polícia Civil. Tanto Felipe quanto Ana são delegados. A dupla de policiais contou com o apoio de uma equipe médica que participou do traslado para garantir a integridade de órgão.

Em nota a Polícia Civil de São Paulo afirmou que a "ação destaca om compromisso da instituição com a sociedade e a com a importância da doação de orgãos, um gesto que pode salvar vidas".