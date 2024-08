Talita Hartmann, nova Miss Grand Brasil, vibra vitória: - Lindo e emocionante

Na noite da última quinta-feira, dia 8, foi definido a vencedora de mais uma edição do Miss Grand Brasil e sabe quem venceu? Talita Hartmann! É isso mesmo, a modelo, que entrou para a história com seus belos 1,88 de altura, arrasou e foi coroada a mais bela do país, após competir com outras mulheres belíssimas.

O evento aconteceu no Tokio Marine Hall, em São Paulo, e, sem dúvidas, ficará marcada para sempre na vida da gaúcha. A grande final foi marcada por muito luxo, brilho e glamour, do jeitinho que a gente gosta!

Para celebrar a conquista, Talita disse que sentiu que a noite trouxe um sentimento de dever cumprido. Então, agora é hora de só curtir, né?

- Foi um concurso de belas e competitivas mulheres, estar entre elas foi incrível. Acredito que o meu diferencial foi ter sido eu mesma, a Talita do interior do Rio Grande do Sul que viveu na roça e ganhou o mundo com apenas 14 anos de idade como modelo internacional.

Talita também contou que ficou bastante emocionada quando viu outras modelos vibrando a sua vitória. Afinal, só elas sabem os desafios que enfrentaram, né?

- Ver minhas concorrentes vibrando com a minha vitória após o concurso foi lindo e emocionante, me fez ver que estou realmente no caminho certo!

O evento contou com show de Vanessa Jackson e ainda teve uma sequência de belos desfiles de lingerie e vestidos de gala. As roupas sensuais vieram para trazer um ar bem Victoria's Secrets e colocar as beldades como se fossem as Angels, modelos que desfilam pela marca.

Agora, Talita será representante do Brasil no exterior e competirá com as vencedoras dos outros países pelo título de Miss Mundo.