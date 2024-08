Manu Tralli e Vicky Justus começam a estudar na mesma escola que a irmã mais velha, Rafa Justus

Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert usaram os Stories do Instagram nesta sexta-feira, dia 9, para compartilhar que Manu Tralli e Vicky Justus começaram a estudar na mesma escola que Rafa Justus. As duas pequenas estão na educação infantil, enquanto a irmã mais velha está no High School, o ensino médio.

Ticiane postou uma foto de Manu, sua filha com Cesar Tralli, e compartilhou o quanto está animada que suas filhas estudam na mesma instituição:

Chegando na nova escola, uma nova etapa da vida. Manu vai para escola da irmã e está muito feliz.

Já Ana Paula, compartilhou fotos dela, Manu, Vicky, Ticiane e Roberto Justus com o mascote da escola. A mamãe-coruja também não conseguiu esconder o quanto gostou dessa mudança:

E chegou o dia esperado, o de ir para a escola da Rafa. Que orgulho dessa minha pequena.

As duas meninas fizeram um tour pela escola nova e até conheceram seus armários, identificados com o nome de cada uma. Rafa, Manu e Vicky agora estudam em uma escola que segue um estilo de ensino norte-americano, a mais velha já está no High School, o ensino médio, enquanto as mais novas estão no Preschool, a pré-escola.