Jogos Olímpicos mostram que é possível ter uma TV boa, bonita e mais barata

A Olimpíada, agora em seus momentos finais, deixa lições das mais interessantes, que certamente serão observadas em outros próximos grandes acontecimentos, esportivos ou não.

Para a televisão em particular, uma vez mais ficou demonstrada a importância de contar com bons jornalistas em suas equipes. No caso de Paris, o preço nas alturas de lá e toda uma logística complicada, entre o que seria necessário gastar em estadias, transportes e diárias, principalmente, também foi fundamental a decisão de deixar narradores e comentaristas fazendo seus trabalhos no Brasil.

Só os repórteres viajaram e o prejuízo ao trabalho foi nenhum. Ao contrário, tudo funcionou perfeitamente, revelando que, consideradas as disponibilidades dos tempos atuais, não existe mais a necessidade de deslocar tanta gente, porque nada irá se alterar no resultado.

A Globo ainda se deu ao luxo de um certo exagero, mas pela Cazé só viajaram Fernanda Gentil, para a França, e Pedro Scooby, ao Taiti. E foi tudo de muito bom tamanho.

TV tudo

E o detalhe

A possibilidade de medalhas, com brasileiros envolvidos, é uma final de campeonato, daí as audiências muito boas conquistadas na ginástica, surfe e mesmo no vôlei, praia ou quadra. Mas também valem como aviso. As TVs precisam voltar mais atenção para esses esportes.

Indiscutível

A cada rodada do Brasileirão em curso, se evidencia mais o erro da Globo em não contar mais com os serviços da Central do Apito. Parece castigo. Em quase todos os jogos existem problemas com a arbitragem e/ou VAR.





Muito bom

Sobre comentaristas de arbitragem, o trabalho do Sálvio Spínola, hoje na Amazon, tem que ser exaltado e reconhecido. No microfone, ele atua como se ainda estivesse apitando. Decide na hora. Não espera replay e nem VAR. E raramente erra.

Promete

A chamada institucional de Mania de Você revela todo desejo da Globo em mostrar que ainda sabe fazer novelas. As imagens são belíssimas e, internamente, o trabalho do diretor Carlos Araújo é dos mais elogiados. Dá toda pinta de um novo sucesso do João Emanuel Carneiro. Estreia em setembro.

Pela ordem

As sabatinas da Record, no Balanço Geral, a partir da semana que vem, começam com José Luiz Datena na terça, 13, e se encerram na sexta, 23, com o candidato Pablo Marçal. Tabata Amaral, Marina Helena, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes serão nos dias 15, 16, 20 e 22, respectivamente.

Novo quadro

A partir desta sexta-feira, o Live CNN, jornal das manhãs da CNN Brasil sob comando de Elisa Veeck, passa a contar com o quadro CNN POP, apresentado por Mari Palma. Como proposta, repercutir os assuntos pop mais quentes, amarrando tudo que foi notícia no universo do entretenimento e sugestões de filmes e séries.

Grande perda

Os mais antigos de Globo estão lamentando a perda de Ana Maria Magalhães, a Mammy, considerada uma das maiores produtoras de arte da TV brasileira. Ela foi encontrada morta, domingo, por familiares.

Desligamento

A executiva Simone Oliveira deixou o Grupo Globo. Foram quase 15 anos dedicados à Globo Filmes e participação no processo de mais de 300 trabalhos. “Como nos filmes, toda história tem seu fim... Que a Globo Filmes siga produzindo histórias para todos nós!...”, escreveu ela.

Reportagem

O jornalismo terá sempre um espaço muito especial no Domingo Record que vem aí, com apresentação de Rachel Sheherazade. Exatamente por isso, as repórteres Lívia Zuccaro e Lorena Coutinho passam a ser exclusivas do programa.