Depois de muito vai e vem, João Pedro e Sandra reatam a relação em Renascer

Sandra e João Pedro tem dado o que falar com o relacionamento ioiô que vivem em Renascer. Mas agora os dois vão finalmente ficar juntos.

Tudo começou com Marçal e os jagunços avistando Sandra, João Pedro e os trabalhadores na roça de Egídio. Para quem não se lembra, o pai dela deixou que Sandra usasse as terras, mas pediu que João Pedro não estivesse junto. Ela, é claro, desobedeceu as ordens, o que fez com que Egídio ordenasse a Marçal para esperar alguns dias e atacar o povo que trabalha nas terras de Sandra.

Sim, o coronel manda Marçal e os jagunços sabotarem as terras da filha, e Marçal ameaça atirar contra Tião e os trabalhadores, caso o grupo não deixe as terras. Pitoco até consegue convencer Tião a se retirar da roça, depois que ele é rendido, mas a história fica tensa, fazendo com que Tião decida acampar nas roças.

Diante desse bafafá, e por conta do casamento de Buba, João Pedro e Sandra se reaproximam ainda mais e reatam a relação, ficando muito felizes.

Será que agora eles ficam juntos para sempre?