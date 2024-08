Após sofrer acidente doméstico, Luciano Huck vai a evento no Rio de Janeiro

Luciano Huck levou um susto daqueles após sofrer um acidente doméstico ao cair de escada enquanto estava de férias com a família. Agora, ele mostrou que está tudo bem ao comparecer no lançamento do livro de Boni na noite da última terça-feira, dia 6, no Rio de Janeiro.

O ex-vice-presidente de operações da Rede Globo recebeu diversos amigos e famosos veteranos ao lançar O Lado B de Boni. E dentre eles estava justamente Luciano, que posou ao lado do dono da noite e de sua esposa, Angélica.

Lembrando que depois do acidente Huck explicou que precisou ir ao hospital para realizar o raio-X na mão machucada, mas que passava bem.