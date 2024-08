EC São Bernardo fica nos 2 a 2 em jogo-treino contra sub-20

Em preparação para a reta final da primeira fase da Copa Paulista, o EC São Bernardo promoveu nesta terça-feira (6) um jogo-treino entre o elenco do time principal e o da categoria sub-20 do clube. A partida acabou em empate por 2 a 2.

“Esse tipo de atividade é importante para conhecer novos atletas, e dar experiência para jogadores que estão em transição. Também é bom estreitar as relações com a comissão da base”, explica Marcos Bazílio, treinador do elenco principal do Cachorrão.

“Foi de grande valor, tanto para nós, quanto para a equipe profissional. Um jogo de altíssimo nível”, afirmou Genílson França, comandante da equipe sub-20 do São Bernardo. Ele ainda elogiou os jovens da base alvinegra. “O elenco conseguiu suportar bem a presão dos profissionais.”

Na Copa Paulista, o clube ocupa a quinta posição do Grupo 5, e ainda sonha com uma possível classificação para a segunda fase. Na fase decisiva, o Cachorrão recebe o Juventus no sábado (10) pela penúltima rodada do torneio.