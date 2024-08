Marcos Rocha aposta em força do Palmeiras no Allianz Parque para avançar na Copa do Brasil

Em má fase na temporada, sem vencer há quatro jogos, o Palmeiras tem uma dura missão nesta quarta-feira: tentar reverter a vantagem do rival Flamengo na Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca venceu por 2 a 0. Diante do desafio, o experiente lateral Marcos Rocha aposta na força da equipe paulista no Allianz Parque, na companhia de sua torcida.

"É um jogo importante, difícil. Sabemos da qualidade que o adversário tem, mas sabemos da nossa força dentro do Allianz Parque, com o apoio do nosso torcedor", pregou o lateral-direito. "É muito prazeroso poder chegar ao campo, dentro do nosso estádio, ver o calor do nosso torcedor, a confiança no olhar deles, no grito, na vontade de jogar junto com a equipe."

O jogador convocou os torcedores para lotar o estádio palmeirense. "Acho que isso (presença da torcida) muitas vezes prevaleceu para que a gente pudesse, em um momento ruim dentro da partida, buscar um algo a mais para reverter a situação. Nesta quarta-feira, a gente conta mais uma vez com o torcedor e tenho certeza de que nós vamos fazer o nosso melhor para que possa acontecer a classificação."

Dentro de campo, Marcos Rocha pregou "cabeça fria" para reverter a boa vantagem do Flamengo. "O importante é ter tranquilidade, como o Abel (Ferreira) diz, com a cabeça fria nas decisões, tomar as decisões corretas para que o grupo possa prevalecer nesse momento. Fora de campo, àqueles que ficarem no banco de reservas, é passar uma energia positiva, aumentar a autoestima de quem começar jogando. O importante é que o Palmeiras sabe da responsabilidade, sabe do peso do jogo, da cobrança que existe. É acreditar no que o treinador vai nos passar, confiar, levar para dentro de campo e, se tudo ocorrer bem, a gente vai sair classificado."

O veterano tem larga experiência no mata-mata da Copa do Brasil. Ele é bicampeão da competição, com título em 2014, pelo Atlético-MG, e em 2020, já pelo Palmeiras. Marcos Rocha soma 315 confrontos (290 como titular), 38 assistências e nove gols pelo Palmeiras e está a apenas uma vitória de superar Junior e se isolar na 2ª posição entre os laterais com mais vitórias pelo clube na história - tem hoje 184.