MC Hariel anuncia chegada da segunda filha: Muita lindeza

Visitinha da cegonha! Até no mundo das celebridades as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Na noite da última segunda-feira, dia 5, MC Hariel anunciou o nascimento de sua segunda filha, fruto do relacionamento com Kaynna Barbaresco.

O casal já tem Jorge e agora dá boas-vindas à pequena Maitê. Sem mostrar registros da caçulinhas, o funkeiro compartilhou a foto do enfeite colocado na porta do quarto com o nome da herdeira e escreveu:

Nasceu, família. Três quilos e meio de muita lindeza.