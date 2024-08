Mãe de Gabriel Medina manda suposta indireta para Yasmin Brunet após bronze

Veio indireta por aí? Simone Medina levantou suspeitas de ter mandado uma indireta para Yasmin Brunet após comemorar a medalha de bronze de Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris, na última segunda-feira, dia 5. Vale lembrar que, durante o casamento do filho com a modelo, a matriarca acabou tendo algumas intrigas com o casal.

Em entrevista para a Cazé TV, ela celebrou o fato de Medina ter voltado a treinar com o padrasto, Charles Saldanha, e relembrou o período em que o atleta ficou afastado da família, ou seja, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando era casado com Brunet.

- Estou feliz por ele, estou feliz que ele está feliz, estou feliz porque ele está lá com o Charles, isso para nós é uma grande vitória. A gente passou alguns períodos meios chatos, mas agora, graças a Deus, a gente voltou mais forte. Já vou avisando para os adversários, a gente está mais forte. Eles que esperem por nós.

Eita!

Relembre as desavenças entre Simone, Gabriel e Yasmin.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, em 2022, enquanto ainda estava afastada do filho, Simone falou sobre as motivações do atrito:

- Com o passar do tempo, o Gabriel começou a ficar estranho. Eles [Gabriel e Yasmin] foram para o México e para o Havaí, e casaram lá. E eu não sabia de nada. Não sabia. Eu não fui nem avisada que ele ia casar, esclareceu Simone, que não foi chamada para a cerimônia. Você não precisaria convidar a gente, mesmo que você quisesse uma reunião íntima entre vocês dois só. Eu compreendo, você sabe que eu não sou apegada nessas coisas. Meu sonho era ver vocês casando ou sei lá? Por respeito a isso, você poderia só comunicar, falar, dividir com a gente.

Ao ser perguntada como Gabriel reagiu à sua fala, a mulher disse que o surfista apenas mudou de assunto.

- Ele já bateu na mesa e falou que não queria mais nada com a gente, que não queria que a gente controlasse a vida dele. Não entendi nada, porque a gente estava falando de um assunto e ele de outro, declarou.