Santo André registra dois carros Porsche roubados em três dias

Câmeras de segurança flagraram o momento em que três homens roubaram um Porsche 911 no domingo (4), por volta das 13h, na Rua Andaraí, no bairro Vila Floresta, em Santo André.

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a vítima é um homem de 26 anos, que registrou o boletim de ocorrência por meio da Delegacia Eletrônica.

No relato, ele afirma que estava na porta de um bar quando foi abordado por três criminosos, sendo um deles armado. Os suspeitos roubaram pertences da vítima e fugiram com o veículo, cujo valor pode chegar a mais de R$ 1,5 milhão.

O grupo teria sido visto no Porsche branco na Zona Leste da Capital, mas as autoridades não conseguiram prender os assaltantes, e o carro não foi recuperado.

Nas imagens gravadas, os três homens abordam o motorista do Porsche na calçada, quando ele estava ao lado do carro. Eles o revistam e pegam objetos antes de entrarem no carro e fugirem.

O caso foi registrado como roubo de veículo e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Santo André.

Na sexta-feira (2), um homem de 26 anos havia sido preso em flagrante por roubo de outro Porsche, modelo Macan, também em Santo André. O carro foi abordado pela polícia e o homem tentou fugir a pé, mas acabou preso. O indiciado relatou que roubou o veículo e o levaria a um local na Zona Leste da capital. O Porsche foi entregue ao proprietário e o caso foi registrado 2° DP de Santo André.

Confira o vídeo: https://www.facebook.com/reel/853209706693567