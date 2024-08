Grande ABC recebe coral com crianças de Uganda

Watoto, um ministério cristão de Uganda, no leste da África, traz para a região o Coral de Crianças Watoto, apresentando músicas de seu novo álbum, Better Days-There Is Hope (Dias Melhores – Há Esperança). A turnê de três meses, que será lançada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, apresenta a história de crianças africanas órfãs e abandonadas que receberam o amor e o cuidado necessários para ajudá-las a superar suas circunstâncias e estarem prontas para fazer a diferença no mundo. O grupo se apresenta em Santo André e São Caetano.

Serão quatro espetáculos. O primeiro será no dia 8 de agosto, às 19h, na Igreja Batista em Vila Gerte (Rua Caetano Garbeloto, 53), em São Caetano. No dia 9 de agosto o coral vai a Santo André, onde irá se apresentar na Lagoinha Santo André (Av Industrial, 1931), às 20h. A terceira apresentação também será em Santo André, na Igreja Batista Central (Av. Industrial 2234), a partir das 19h30 do dia 10. O coral encerra sua passagem pelo Grande ABC novamente na Igreja Batista Central, no dia 11 de agosto, às 10h.

O Coral de Crianças Watoto tem viajado extensivamente desde 1994, compartilhando uma mensagem de esperança para as crianças e mulheres mais vulneráveis da África. Ao longo desse tempo, os corais se apresentaram para presidentes dos Estados Unidos, conheceram a Rainha Elizabeth 2ª e visitaram quase todos os principais parlamentos do mundo.