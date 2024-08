Sabesp concluí manutenção no Guarapiranga; estabilização será amanhã

A Sabesp concluiu na madrugada desta segunda-feira (5) a manutenção preventiva realizada no Sistema Guarapiranga, que em estimativa atingiu 3 milhões de paulistas, incluindo bairros de Diadema, desde o final de semana. A Estação de Tratamento de Água (ETA) Alto da Boa Vista (ABV), responsável pela produção de água do sistema, voltou a operar. Entretanto, a companhia assegura que a recuperação do fornecimento ocorre de forma gradual e estará completa até esta terça-feira (6).

A intervenção, iniciada no domingo (4), teve como objetivo ampliar a segurança operacional do Sistema Guarapiranga. Segundo a Sabesp, foram realizados, entre outros serviços: substituição de válvula de 8 toneladas e revisão de outras cinco idênticas na Estação Elevatória de Água Bruta Guarapiranga (responsável por enviar água para tratamento); manutenção preventiva no sistema de limpeza do gradeamento da estação elevatória, que remove materiais sólidos retidos; e limpeza do ponto de captação na barragem do reservatório Guarapiranga, feita equipe de mergulhadores 15 metros abaixo da água.

"Por conta da manutenção preventiva, moradores nas zonas sul e oeste de São Paulo e nos municípios de Cotia, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes ainda podem sofrer impacto no abastecimento. Imóveis com caixa-d’água obrigatória e com reservação para ao menos 24 horas, como determina o decreto estadual 12.342/78, devem sentir com menos intensidade a alteração no fornecimento. A Sabesp lamenta os transtornos e reforça a orientação para uso consciente", informa o comunicado.

CONTATOS

A companhia disponibilizou os canais oficiais para dúvidas dos clientes. São estes o WhatsApp oficial 11-3388-8000 ou a central de atendimento pelo telefone 08000550195.