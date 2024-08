Tyson Foods reverte prejuízo e tem lucro de US$ 191 milhões no 3º trimestre fiscal

A companhia norte-americana de carnes Tyson Foods reportou nesta segunda-feira, 5, lucro líquido de US$ 191 milhões, ou US$ 0,54 por ação, no terceiro trimestre fiscal de 2024. O resultado reverte o prejuízo líquido registrado em igual período do ano fiscal anterior, de US$ 417 milhões (US$ 1,18 por ação).

O lucro ajustado ficou em US$ 0,87 por ação ante US$ 0,15 um ano antes e acima do consenso de analistas do FactSet de US$ 0,67. Já a receita com vendas subiu 1,6%, de US$ 13,140 bilhões para US$ 13,353 bilhões, também superando o consenso FactSet, de US$ 13,21 bilhões.

O CEO da Tyson Foods, Donnie King, destacou que a empresa registrou o maior lucro operacional ajustado dos últimos sete trimestres no terceiro trimestre. "Nossas ações disciplinadas e foco nos fundamentos resultaram em uma recuperação positiva do nosso negócio", disse. "Olhando para o futuro, continuaremos a nos esforçar para sermos operadores de excelência, aumentar as eficiências, agregar valor ao nosso portfólio, conquistar clientes e consumidores, e sermos disciplinados na alocação de capital", acrescentou.

No segmento de carne bovina da companhia, o volume de vendas avançou 4,4% no terceiro trimestre fiscal, com alta de 1,4% nos preços, somando US$ 5,241 bilhões de receita. A comercialização de carne suína subiu 1,2% em volume, com receita a US$ 1,462 bilhão, e avanço de 12,6% nos preços. As vendas de frango caíram 0,4% em volume, com baixa de 3,7% nos preços, registrando receita de US$ 4,076 bilhões. A receita do segmento de alimentos preparados foi de US$ 2,432 bilhões, com crescimento de 0,1% nos preços e alta de 2% no volume de vendas.

Custos menores de ração animal ajudaram a impulsionar os lucros trimestrais de aves, apesar do recuo no volume de vendas de frango. Já na parte de carne bovina, processadores se preparam para perdas prolongadas, após anos de negócios mais fracos e a seca ter levado os fazendeiros a reduzirem seus rebanhos. Com menor oferta, frigoríficos como a Tyson têm de pagar mais para garantir o gado.

Para o acumulado do ano fiscal de 2024, a Tyson Foods disse que espera ter lucro operacional ajustado entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,8 bilhão, com vendas estáveis. Para o segmento de carne bovina, a companhia prevê perda operacional ajustada entre US$ 400 milhões e US$ 300 milhões no ano.

Em relação à carne suína, espera-se um lucro operacional ajustado de US$ 100 milhões a US$ 200 milhões. Quanto ao segmento de carne de aves, o lucro operacional ajustado foi estimado de US$ 850 milhões a US$ 950 milhões. Já em Alimentos Preparados se espera lucro operacional ajustado de US$ 850 milhões a US$ 950 milhões.