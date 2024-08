Nora de Zezé Di Camargo expõe supostos calotes de Graciele Lacerda e cantor: Não recebi um real

Graciele Lacerda compartilhou um longo desabafo em suas redes sociais falando sobre ingratidão. Nos Stories, a influenciadora fez reflexão sobre o assunto, mas parece que não agradou muito Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo e da musa.

Estou recebendo directs de seguidores falando sobre as indiretas relacionadas à palavra ingratidão. A pessoa não desiste, mesmo estando errada, de provocar subliminarmente. Por que não aproveita o seu milagre, vai curtir o seu momento e me deixa em paz? Não devo favor a vocês! Eu, sim, fiz tudo com muito carinho e respeito. Agora, e você? O seu vitimismo só engana bajuladores.

O milagre a qual a esposa de Igor Camargo se refere é a gravidez de Graciele. A influenciadora está esperando o primeiro filho com o cantor. Na sequência, Amabylle traz exemplos de situações que aconteceram entre ela e o casal e dispara:

A casa que vocês moraram em Alphaville, eu realmente assumi o projeto de repaginação de interiores e, em troca do meu trabalho, foi comprado um carro em 60 parcelas de um milhão de reais, que inclusive nunca esteve no meu nome.

Para finalizar, Eiroa relembra que trabalhou em outro projeto para Zezé e Graciele, mas afirma que nunca foi paga pelo trabalho.

- Em relação ao projeto do apartamento triplex, desenvolvi todo o projeto de interiores e trabalhei por três anos na obra, em plena pandemia, uma época muito difícil para a construção civil e sem muito recurso. Deixo claro que eu, Amabylle, não recebi um real por esse projeto e por todo o acompanhamento da obra.