Presidente nacional do Avante indica Tavares para vice de Marcelo Lima

Candidato a prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) recebeu mais uma indicação para vice-prefeito neste sábado (3). Luis Tibé, deputado federal e presidente nacional do Avante, indicou José Walter Tavares, mais conhecido como Tavares, para o posto.

"São Bernardo é a quarta maior cidade do Estado de São Paulo, com uma economia forte e pujante. Não tenho dúvidas de que Marcelo Lima fará um trabalho impecável, mas ele precisa de um co-piloto e Tavares é a pessoa ideal para esse papel”, disse Tibé.

Tavares foi eleito vereador pela primeira vez em 1992 e, desde então, exerceu cinco mandatos, durante os quais foi eleito presidente da Câmara dos Vereadores por duas vezes, entre 1999 e 2000 e 2001 e 2002.

“Gestão pública é coisa séria. Não podemos correr o risco de deixar a cidade nas mãos de alguém inexperiente, incapaz de conduzir o gigantesco aparato público de São Bernardo. Por isso, a indicação do Avante para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Marcelo é para mim motivo de grande orgulho. É o reconhecimento da minha experiência. Estou à disposição para ajudá-lo a construir uma cidade cada vez melhor”, explica Tavares.

Na quarta-feira, (31), o maior grupo político da Câmara Municipal de São Bernardo, com 12 vereadores e dois suplentes, indicou o nome de Dr. Manuel (PMB) para o cargo de vice-prefeito do candidato a prefeito Marcelo Lima (Podemos). O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença de Aurélio, Ary de Oliveira, Danilo Lima, Fran Silva, Gordo da Adega, Henrique Kabeça, Ivan Silva, Joilson Santos, Léo RR, Netinho Rodrigues, Palhinha, Reginaldo Burguês e Toninho Tavares, além do indicado.

No domingo (28), Marcelo Lima teve sua candidatura ao Paço Municipal oficializada durante uma convenção partidária no Palestra de São Bernardo, em Ferrazópolis. O evento contou com a presença de mais de 6.000 pessoas.

Trajetória política de Tavares