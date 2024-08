Zezé Di Camargo revela medo de Graciele Lacerda sobre gravidez

No último sábado, dia 3, Zezé Di Camargo participou do programa Sabadou com Virgínia, do SBT. Na conversa, o cantor se divertiu com as dinâmicas principais e também compartilhou um pouco de sua vida pessoal, principalmente da gravidez de Graciele Lacerda, com quem mantém relacionamento há 10 anos.

Ele começou contando que foi iniciativa dele a ideia de ter um filho e revelou que a influenciadora digital tinha medo de acharem que ela deu o famoso golpe de barriga, quando uma mulher engravida com interesses financeiros:

- No começo da nossa relação ela não queria, porque [achava que] iriam pensar que ela estava querendo dar o golpe da barriga. Quem convenceu fui eu.

Depois, Zezé disse como convenceu a companheira de ter um filho com ele:

- Disse para ela pensar bem, porque a família dela é bem pequena e eu tenho 18 anos a mais que ela... Disse que a família dela pode acabar. Aí quem seria a pessoa que poderia estar do lado dela? Com isso, a convenci a ter um filho, e agora ela está vibrando. Estamos vivendo um momento muito feliz e de estabilidade. Essa criança vai trazer alegria para a família toda.

Camargo também falou sobre as dificuldades de engravidar, pois havia realizado uma vasectomia:

A gente estava tentando já há algum tempo. Na verdade, sou vasectomizado há 12 anos, então encontro um pouco de dificuldades para tirar os espermatozoides. Tem que ser por punção.

Vale lembrar que o anúncio da gravidez foi feito pelo casal através das redes sociais, no dia 11 de julho deste ano.