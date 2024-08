Após acidente na estrada, Cesar Menotti compartilha imagens e desabafa: Livramento

No último sábado, dia 3, Cesar Menotti, dupla de Fabiano, deu um belo susto nos fãs ao confirmar que sofreu um acidente junto a outros funcionários na estrada. Acontece que o ônibus que passava por Minas Gerais colidiu com outro veículo e quase caiu morro abaixo.

Agora, o cantor decidiu compartilhar as imagens do acidente e mostrar qual foi a situação que os veículos ficaram. No registro, Cesar mostra o ônibus batido e o resgate das pessoas que ficaram feridas.

Na hora que consegui sair desse ônibus, olhei a minha volta e tive convicção de que ali estava a poderosa mão do Senhor, iniciou o desabafo.

O caminhão que se chocou contra o ônibus ficou, aparentemente, destruído, mas não houve nenhuma morte. Os motoristas foram socorridos e levados ao hospital para tratar dos ferimentos.

Mais um livramento onde a mão poderosa do Senhor não permitiu que nenhuma vida fosse ceifada.