De chopp a hambúrguer, Festival do Chocolate de Ribeirão continua neste domingo

A combinação de chocolate, morango e castanha de caju no Strogonoff de Chocolate, massas de panqueca americana cobertas com frutas, chopp de Chocolate, entre outras opções fazem parte das novidades gastronômicas apresentadas na 15ª edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires. O evento no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193) conta com entrada solidária, mediante a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou de ração para pets. A programação continua neste domingo (4), a partir das 12h, e o destaque vai para o show do rapper Hungria, às 21h.

Além dos 30 chalés de gastronomia, o festival conta com atrações infantis, feira de artesanato, quick massage, licores artesanais, tricots e roupas pets.

“O Festival do Chocolate é uma tradição. Frequento desde a minha juventude e tenho grandes memórias. Neste com o diferencial de ser uma festa sustentável. É fundamental para conscientização e por ser um evento que ajuda o próximo”, disse Thiago Pereira, 34 anos, que visitou o Complexo junto da esposa, Bianca Pereira, ambos de Santo André.

Neste domingo, terá também Elias Maria (Choro & Jazz), às 13h; Soul High, às 16h; André – Bandinha, às 17h; Nandú, às 18h; e Planeta Jota (Cover Jota Quest), às 20h. Todos os donativos arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade da cidade, que distribuirá os itens arrecadados às entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social.