CPTM inaugura cabine contra falhas em Santo André

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) informou que concluiu na sexta-feira (2) a obra de implantação da cabine seccionadora de energia de tração Utinga, da Linha 10-Turquesa, em Santo André. De acordo com a companhia, o empreendimento no município andreense teve investimento de R$ 8,4 milhões e foi a última etapa de um conjunto de dois contratos de melhorias feito com a empresa Siemens, no valor total de R$ 465 milhões.

As obras atingiram as linhas 7, 10, 11 e 12, com a reforma de sete cabines seccionadoras e cinco subestações de tração, além da implantação de seis novas cabines seccionadoras, da construção de uma nova subestação de tração, da ampliação de duas subestações de tração e da construção de uma nova linha de distribuição de energia entre as subestações de Patriarca e Guaianases.

CABINES

As cabines seccionadoras de tração são instalações de energia localizadas estrategicamente no trecho entre subestações retificadoras e terminais de linhas. A função principal delas é interromper o fornecimento de energia em uma parte reduzida da linha de contato entre duas subestações, no caso de abertura de um disjuntor das subestações.

Na prática, isso significa que, em caso de falhas ou de necessidade de serviços de manutenção, o trecho que precisa ser desligado para reparos é menor, o que geraria menor impacto operacional e maior flexibilidade na operação dos trens metropolitanos.

Segundo a empresa, a cabine também atua na melhora do fluxo de potência na rede aérea de tração, fazendo com que as vias alimentadas em corrente contínua participem da alimentação dos trens.

“Este é mais um equipamento muito importante para a companhia, dando todo o respaldo entre duas subestações, o que resulta em mais confiabilidade e disponibilidade dos sistemas”, afirma Marcelo Machado, diretor de Engenharia, Obras e Meio-Ambiente da CPTM.

A cabine Utinga será uma localidade desassistida (sem operadores), com todas as manobras, controle e supervisão realizadas via telecontrole 4G, gerenciadas do Centro de Controle Operacional da CPTM, no Brás.

“A conclusão dos contratos com a Siemens é um marco importante em nossos esforços para fornecer um serviço de transporte público moderno, altamente eficiente e confiável para nossos passageiros, reforçando o compromisso da companhia em oferecer uma prestação de serviço de excelência”, afirma Ana Caroline de Faria Eduardo Borges, presidente interina da CPTM.

ACESSIBILIDADE

Com a publicação, em abril, do edital que estava prometido para o ano passado, as intervenções para modernização e acessibilidade nas estações de Santo André e Mauá, da Linha 10-Turquesa, voltaram a ser tema e aparecem como compromisso no Plano de Negócios 2024 e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028 da CPTM. Uma das metas é a assinatura do contrato para começo das construções.

No ano passado, obras de modernização e acessibilidade nas estações Santo André e Mauá já haviam sido prometidas. Segundo a CPTM, o processo para a contratação de obras está em andamento e deverá ser realizado nos mesmos moldes das estações Utinga, Prefeito Saladino e São Caetano, mas ainda não há previsão para o início da licitação para as obras. Após a assinatura do contrato com o vencedor do certame, o prazo estimado para conclusão das obras é de 30 meses.

NOVA ESTAÇÃO

Também em abril, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou a elaboração dos projetos para a construção da Estação ABC da Linha 10-Turquesa, que vai funcionar no mesmo local da antiga parada Pirelli, desativada em 2006, em Santo André – entre as estações Santo André e Capuava da Linha 10-Turquesa.

“É uma estação que vem sendo demandada há muito tempo e que colocamos como prioridade. Foi um compromisso que nós assumimos e determinamos à CPTM o início imediato dos projetos de engenharia levando em consideração, num primeiro momento, o atendimento à Linha 10 e também possivelmente à Linha 14 que virá e vai sair de Santo André, cortar a zona leste de São Paulo e terminar em Guarulhos”, afirmou Tarcísio na ocasião.

O projeto básico da estação ABC será contratado pela CPTM, com prazo de 18 meses para conclusão. Depois disso, o Estado poderá estabelecer os cronogramas de abertura das licitações para o projeto executivo e execução das obras.