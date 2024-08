Claudia Alencar se prepara para nova personagem e detalha cuidados com o rosto

Claudia Alencar passou por diversos sustos e complicações com a saúde recentemente, no entanto, a atriz não deixou de se preparar para o próximo filme que irá estrelar, Queen Lear: A Rainha da Milícia, uma adaptação dirigida por Quentin Lewis, que começará as gravações no dia 15 de agosto, no Rio de Janeiro.

Além de decorar os textos, Claudia também está cuidando de sua aparência e realizando alguns processos estéticos. A atriz fez um pré-peeling para a preparar a pele para receber um peeling mais intenso nos próximos dias.

Os procedimentos estão sendo realizados no consultório da Dra. Cris Pessoa, que vem auxiliando nos cuidados pessoais, da pele e dos dentes, da atriz, por cerca de seis meses.

Na próxima semana, Alencar irá a São Paulo para cumprir uma agenda de trabalho.