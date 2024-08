Amanda Kimberlly se pronuncia pela primeira vez sobre o affair com Neymar Jr.: Estava solteiraAmanda Kimberlly se pronuncia pela primeira vez sobre o affair com Neymar Jr.: Estava solteira

Esclareceu! Você acompanhou a notícia do nascimento de Helena, filha de Amanda Kimberlly com Neymar Jr. Agora, neste sábado, dia 3, a modelo falou pela primeira vez sobre seu relacionamento com o jogador nos Stories do Instagram.

No texto, ela inicia falando que essa foi a primeira e última vez que tocará nesse assunto, e diz que ambos estavam solteiros:

Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PARA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS. No meu caso, estava solteira desde JANEIRO 2023.

Em seguida, ela disse que não traiu o ex-namorado com o craque e que está cansada das acusações:

Faço questão de colocar isso em caps lock para galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu trai meu ex parceiro.

Amanda também falou que ficou quieta por muito tempo e que não quer que isso chegue em sua filha:

Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram.

Por fim, ela termina falando que não é a vilã da história e agradece pelo nascimento de Helena, mesmo não sendo planejado.

Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas para DEUS ela foi. Ela ficou esse tempo todo calada? A corda sempre vai arrebentar para o lado mais fraco.

Vale lembrar que Helena nasceu nove meses após Mavie, filha do jogador com Bruna Biancardi. Desta maneira, alguns internautas começaram a especular que teria acontecido alguma traição por ambas as partes. Porém, como foi exposto pela modelo, esse fato não seria verdadeiro.

Importante ressaltar que o relacionamento entre Biancardi e Neymar é muito discreto e ambos escolhem deixar os detalhes longe das redes sociais.